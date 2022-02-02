С рабочим визитом во Владимирской области - Николай Бурляев. Народный артист России, кинорежиссёр,...

С рабочим визитом во Владимирской области - Николай Бурляев. Народный артист России, кинорежиссёр, общественный деятель, депутат Государственной Думы.С нашим регионом связано начало его творческой карьеры. Кинолента "Андрей Рублёв" Тарковского, съёмки которой проходили во Владимире и Суздале, стала одной из первых в фильмографии актера. Президент международного кинофорума "Золотой Витязь", Член Патриаршего Совета по культуре Николай Бурляев встретился с митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном. Вместе с владыкой он принял участие в торжественной церемонии открытия новой экспозиции в музее епархии. Она посвящена великому князю Александру Невскому и 780-ой годовщине Ледового побоища. Проблемы сохранения исторического и культурного наследия Николай Бурляев обсудил на встрече с врио губернатора Александром Авдеевым. Речь шла о подготовке к празднованию тысячелетия Суздаля и финансировании работ по реставрации объектов и памятников.- Я сейчас хочу как раз через правительственный комитет, который создан для празднования тысячелетия Суздаля, обратиться, чтобы получить поддержку не только по линии наших муниципальных, региональных объектов, но и по линии федеральных, которые находятся в структуре ВСМЗ. Буду рад, если мы совместно получим какую-то поддержку.- Я бы хотел в эту комиссию бы войти. Я подниму этот вопрос.