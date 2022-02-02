Прокуроры заставили владимирского перевозчика оборудовать свои автобусы специальными подъемниками для инвалидов-колясочников. Как установили надзорщики, транспортные средства

Прокуроры заставили владимирского перевозчика оборудовать свои автобусы специальными подъемниками для инвалидов-колясочников. Как установили надзорщики, транспортные средства перевозчика ИП Михайлов, который в январе выиграл конкурс на пятилетнее обслуживание двух городских маршрутов – №17 и №1С, не оборудованы подъемными устройствами для маломобильных граждан, а также звуковыми и визуальными информационными системами для оповещения пассажиров сообщениями о маршруте следования,