Суд удовлетворил иск прокурора г. Владимира об обязании оборудовать транспортные средства,...

Суд удовлетворил иск прокурора г. Владимира об обязании оборудовать транспортные средства, использующиеся для пассажирских перевозок, подъемными устройствами для маломобильных граждан.Прокуратурой г. Владимира проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов.Установлено, что ИП Михайловым А.Е. осуществляется деятельность в сфере пассажирских перевозок.Используемые предпринимателем транспортные средства не оборудованы специальными подъемными устройствами для маломобильных граждан, звуковыми, визуальными информационными системами для оповещения пассажиров сообщениями о маршруте следования, об остановках и другой предупреждающей информацией.По результатам проверки в адрес предпринимателя внесено представление, однако, допущенные нарушения в полном объеме устранены не были.Прокурором города в суд направлено исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц к ИП Михайлову А.Е. об обязании привести транспортные средства в соответствие с требованиями законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.Иск прокурора удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится на контроле, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: vk.com/transport_vladimira33