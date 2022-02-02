В 2021 году филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях реализовал 346 краткосрочных инвестиционных проектов. Для этого оператор проложил более 90 километров ..

В 2021 году филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях реализовал 346 краткосрочных инвестиционных проектов. Для этого оператор проложил более 90 километров волоконно-оптических линий связи. Телекоммуникационные сервисы получили органы государственной власти, социальные учреждения, муниципальные предприятия, представители бизнес-сообщества.Крупнейшим клиентом прошлого года стал ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр»2. Провайдер развернул единую защищенную сеть (VPN) 310 ФАПам3 и организовал передачу данных для 80 планшетов специалистов скорой помощи. Это позволило отдаленным медучреждениям региона наладить оперативный обмен информацией с областной больницей. Еще одним важным инвестпроектом стало подключение VPN для участков мировых судей, расположенных в 10 районах Владимирской области.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Пандемия буквально загнала мир в цифровую среду. Теперь для комфортной жизни требуется всё больше инновационных решений. На этом фоне в последние два года востребованность инвестиционных проектов выросла в филиале примерно на 20 %. Наши цифровые сервисы внедряют и государственные учреждения, и малые предприятия. Чаще всего и те, и другие обращаются к нам за организацией виртуальной частной сети, которая позволяет создавать удаленные рабочие места и при этом гарантирует защиту передаваемой информации».Комплексное решение для организации удаленной работы от «Ростелекома» включает в себя ряд услуг: от безопасного доступа до отслеживания продолжительности рабочего времени сотрудников. Сервис также позволяет объединить мобильные устройства специалистов компании в общую сеть, что дает им возможность бесплатно созваниваться по коротким номерам, проводить конференции или обучение.Узнать больше о предложениях для бизнес-клиентов и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 3000.