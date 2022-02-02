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<a href="https://33live.ru/novosti/02-02-2022-rostelekom-v-2021-godu-realizoval-vo-vladimirskoj-i-ivanovskoj-oblastyax-pochti-350-investicionnyx-proektov.html" target="_blank">«Ростелеком» в 2021 году реализовал во Владимирской и Ивановской областях почти 350 инвестиционных проектов</a> - В 2021 году филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях реализовал 346 краткосрочных инвестиционных проектов. Для этого оператор проложил более 90 километров