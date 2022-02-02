В 2021 году филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях реализовал 346 краткосрочных инвестиционных проектов. Для этого оператор проложил более 90 километров
В 2021 году филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях реализовал 346 краткосрочных инвестиционных проектов. Для этого оператор проложил более 90 километров волоконно-оптических линий связи. Телекоммуникационные сервисы получили органы государственной власти, социальные учреждения, муниципальные предприятия, представители бизнес-сообщества. Крупнейшим клиентом прошлого года стал ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр». Провайдер развернул единую защищенную сеть (VPN) 310 ФАПам