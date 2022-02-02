Хотели как лучше, а получилось как всегда. Именно так медики владимирской станции «Скорой помощи» описали действия мэрии Владимира. Напомним, в середине января 6 канал рассказывал о жалобах

Хотели как лучше, а получилось как всегда. Именно так медики владимирской станции «Скорой помощи» описали действия мэрии Владимира. Напомним, в середине января 6 канал рассказывал о жалобах врачей станции на улице Матросова. Там появились запрещающие парковку знаки. Теперь на привычных для медперсонала местах машину не оставишь. Цель, как пояснили сами медики, состояла в расширении дороги