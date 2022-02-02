Москва продолжает внедрять современные технологии в систему здравоохранения. В 2022 году состояние поступивших в столичные больницы пациентов начнет оценивать цифровой помощник.

Москва продолжает внедрять современные технологии в систему здравоохранения. В 2022 году состояние поступивших в столичные больницы пациентов начнет оценивать цифровой помощник.Система поможет врачам оперативнее оценивать состояние больного для диагностики и назначения лечения. Цифровой помощник стандартизирует и систематизирует процесс сортировки пациентов.В основе системы лежат автоматизированные клинические алгоритмы, которые позволяет врачам быстрее определить степень тяжести состояния человека, выявить риски и установить приоритеты в оказании медпомощи, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Цифровая система выявит пациентов, которым нужно повышенное внимание. Но все решения будут принимать врачи.Во время первичного осмотра медсестра внесет в систему данные о состоянии пациента – артериальное давление, температура, частота дыхания, сатурация, жалобы и симптомы. На их основе цифровой помощник сформирует предварительный диагноз и определит потребность в приоритетной медпомощи."Цифровая система медицинской сортировки в настоящее время проходит тестирование в нескольких больницах Москвы. В 2022 году мы планируем внедрить ее во всех городских многопрофильных стационарах для взрослых, а далее и в детских стационарах", – уточнила Ракова.О применении цифровых технологий в московском здравоохранении ранее мэр Сергей Собянин. В столице ведется уже более 15 миллионов электронных медкарт, в марте 2020 года заработал телемедицинский центр, внедрена система поддержки принятия врачебных решений.