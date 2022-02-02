Со слов задержанных, наркотики были приобретены ими в сети Интернет для дальнейшего сбыта тайниковым способом на территории района Печатники г. Москвы...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двух женщин по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона.В ходе несения службы на Волгоградском проспекте сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили иномарку. В салоне находились водитель и пассажирки– две 25-летние жительницы столицы. Полицейские обратили внимание, что гражданки заметно нервничают при общении, в связи с чем было принято решение досмотреть транспортное средство.В сумке, принадлежащей пассажирке, полицейские обнаружили 18 свертков с неизвестным веществом, общим весом более 100 граммов, несколько файл-пакетов с магнитами, 2 пластиковые трубки и экспресс-тест. Согласно проведенному исследованию одного свертка, массой около 10 граммов, изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. Со слов задержанных, наркотики были приобретены ими в сети Интернет для дальнейшего сбыта тайниковым способом на территории района Печатники г. Москвы.Следствием ОМВД России по району Печатники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении пассажирки транспортного средства судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении ее подельницы – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18