В одной из квартир на западе Москвы обнаружили необычный труп женщины. Специалисты полагают, что она умерла еще 10 лет назад. Тело обнаружили сотрудники ЖКХ в доме на Мичуринском проспекте, ..

В одной из квартир на западе Москвы обнаружили необычный труп женщины. Специалисты полагают, что она умерла еще 10 лет назад.Тело обнаружили сотрудники ЖКХ в доме на Мичуринском проспекте, за время нахождения в помещении оно успело мумифицироваться. Позже выяснилось, что оно принадлежит хозяйке квартиры 1956 года рождения. Причину ее смерти устанавливают судмедэксперты, сообщает