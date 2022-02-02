Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении ряда краж, открытого хищения имущества и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте от 19-ти до 24-х лет. Молодым людям в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), 161 УК РФ (грабеж), 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).В ходе следствия установлено, что один из фигурантов – 19-летний житель Коврова причастен к совершению семи эпизодов противоправной деятельности, три из которых он совершил совместно с двумя сообщниками в период 2019-2021 годов. Сумма причиненного материального ущерба превысила 34 000 рублей.Так, весной 2019 года 19-летний фигурант похитил из торгового зала магазина наушники, спрятав их под свою одежду. Не реагируя на охранника торговой точки, молодой человек убежал и скрылся. Аналогичное преступление житель Коврова совершил летом того же года. В обувном магазине молодой человек поменял свои кроссовки на новые, в которых убежал.Несколькими днями позже фигурант вместе с 23-летним знакомым незаконно проникли в гараж, расположенный на улице Матросова в городе Коврове, откуда похитили две надувных лодки в комплекте с насосом, веслами, стульями и столом, стоимостью 16 000 рублей.Приобщив к противоправной деятельности 24-летнего приятеля, сообщники совершили очередное преступление. Находясь в микрорайоне Заря города Коврова, фигуранты проникли через крышу в помещение гаража и, открыв изнутри ворота, выкатили мотоцикл. Через проем в стене молодые люди увидели в соседнем гараже еще один мотоцикл. Разобрав часть кирпичной кладки смежной стены, они проникли в гараж и похитили его.Мотоциклы сообщники спрятали в близрасположенной лесополосе, накрыв еловыми ветками. Однако вскоре случайный прохожий обратил внимание на неестественную гору хвойных веток. Рассмотрев под ними мототранспорт, мужчина проинформировал полицейских.Еще одно преступление 19-летний ковровчанин совершил уже весной 2021 года. Следуя на автомобиле такси, обвиняемый вступил в конфликт с водителем, в результате чего несколько раз ударил мужчину по голове. Во избежание серьезных последствий последний убежал, уронив при этом ключи от автомобиля. Фигурант подобрал их и решил доехать на чужом авто до своего знакомого. Далеко уехать у него не получилось – не справившись с управлением, ковровчанин совершил столкновение с металлическим забором частного дома.Слаженная работа экспертов-криминалистов и оперуполномоченных полиции позволила установить личности всех троих фигурантов и их местонахождение. Местные жители были задержаны на территории Ковровского района.В ходе следствия ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен в полном объеме. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.