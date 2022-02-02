1 февраля владимирский футбольный клуб «Торпедо» подписал трудовой контракт с Александром...

1 февраля владимирский футбольный клуб «Торпедо» подписал трудовой контракт с Александром Николаевичем Горбачёвым. Срок действия договора нового главного тренера команды рассчитан на полтора года.Александр Николаевич Горбачёв родился 22 ноября 1970 года. Воспитанник ставропольского футбола.Футбольную карьеру начинал в «Сигнале» Изобильный, затем играл в ЦСКА-2 Москва, КАМАЗ Набережные Челны, «Асмарал» Кисловодск, «Динамо» Ставрополь, «Балтика» Калининград, «Факел» Воронеж, «Уралан» Элиста, «Металлург» Красноярск. В 1995 году стал бронзовым призёром Универсиады в Фукуоке (Япония) в составе сборной России.В качестве тренера Горбачев работал с командами: «Балтика-2» Калининград, «СКА-Энергия» Хабаровск, «Балтика» Калининград, «Вентспилс» Латвия, «Динамо» Брянск.В сезоне 2019 - 2020 годов по итогам опроса главных тренеров и руководителей клубов профессиональной футбольной лиги был признан лучшим тренером, сообщается на сайте «Торпедо».С 1 февраля 2022 года - главный тренер ФК «Торпедо-Владимир».