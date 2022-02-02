Нагрузка на первичное звено здравоохранения региона из-за омикрона выросла в 5 раз. Об этом в...

Нагрузка на первичное звено здравоохранения региона из-за омикрона выросла в 5 раз. Об этом в интервью "Вестям" рассказал Артём Осипов, руководитель облздрава.Новым штаммом болеют массово, целыми коллективами. Ежедневно за медицинской помощью обращаются 10 тысяч жителей области. "Взрывной" рост медики наблюдают во Владимире. Сложная ситуация в Коврове, Гусь-Хрустальном, Александрове. При лёгком течении заболевания врачи советуют посещать "красную зону" во второй половине дня, чтобы снизить нагрузку на специалистов. Узнать режим работы "красных зон" в своём городе и районе можно на сайте департамента здравоохранения. Там размещена детальная информация в разделе " Временный порядок работы поликлиник".Артём Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области:- В предыдущие волны "красные зоны" поликлиник выглядели как отдельные кабинеты или отдельно выделенные зоны коридора. На текущий момент "красные зоны" поликлиник представляют из себя отдельно отведённые этажи. Или даже отдельно отведённые корпуса, как это, к примеру, сделали в Киржаче. Полностью один филиал поликлиники перешёл в работу "красной зоны". Если мы говорим про наиболее наши крупные поликлиники по городу Владимиру- городская поликлиника № 1 и поликлиника городской больницы № 5, это тоже отдельно отведённые этажи.