Мужчина госпитализирован.

В Александрове прокуратура проводит проверку по факту обрушения ледяной глыбы на автомобиль. Она упала с крыши роддома местной ЦРБ и едва не убила водителя.По предварительной информации, случай произошёл 1 февраля. С кровли здания спозла груда мокрого снега и раздавила капот машины. Спрессованный снег разбил стекло и нанёс другие механические повреждения. Водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован.«Устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится опрос очевидцев и медиков. Будет дана оценка соблюдению законодательства. При наличии оснований - будут приняты необходимые меры», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.