Сегодня 79-я годовщина Победы в Сталинградской битве. 2 февраля 1943 года советские войска...

Сегодня 79-я годовщина Победы в Сталинградской битве. 2 февраля 1943 года советские войска разгромили немецко-фашистскую армию, что стало решающим в достижении коренного перелома в Великой Отечественной войне.Сегодня команда Молодежки ОНФ проведет всероссийскую акцию "Память в танце. Случайный вальс". Его станцуют студенты, в 12 часов на площади у Драмтеатра во Владимире. Прозвучит знаменитая мелодия Марка Фрадкина, присоединиться к акции могут все желающие.