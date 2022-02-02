Накануне, 1 февраля, в 17.44 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Костино...

Накануне, 1 февраля, в 17.44 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Костино Петушинского района.Пожарно-спасательные подразделения тотчас выехали на улицу Озёрную, дом 10. Вызов в пожарную охрану совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 252 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.На тушение пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава. В тушении пожара участвовала войсковая часть Костино - 1 единица техники, 2 человека, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Причины пожара устанавливаются.