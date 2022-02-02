С инициативой выступили три местных депутата.

Коммунисты намерены вернуть в городе Курлово прямые выборы мэра. С этой инициативой выступили трое депутатов местного совета.Учитывая, что восемь из десяти народных избранников, которые заседают в городском парламенте, являются членами КПРФ, то шансы на итоговый успех весьма высоки.Напомним, что сначала горсовет рассмотрит проект изменений в Устав муниципалитета. Потом пройдут публичные слушания. Завершить процедуру должно утверждение корректировок.Напомним, что в середине декабря в Гусь-Хрустальном всенародные выборы мэра. «За» проголосовали 16 депутатов из 21. На «публичке» большинство горожан выступили против, но парламентарии проигнорировали мнение жителей.Теперь во Владимирской области лишь жители Собинки и Мурома смогут голосовать за градоначальника на всенародных выборах. Остальные города и районы назначают сити-менеджера по конкурсу.