По распоряжению департамента здравоохранения Владимирской области в Гусь-Хрустальном открыли...

По распоряжению департамента здравоохранения Владимирской области в Гусь-Хрустальном открыли отделение для госпитализации детей, больных коронавирусом.Инфекционное отделение, рассчитанное на 60 мест, развернули на базе детской городской больницы. Сюда будут привозить маленьких пациентов из Гусь-Хрустального, Судогды, Собинки и Муромского района. По информации администрации города Гусь-Хрустальный, почти половина отделения уже заполнена — лечение проходят 27 детей.Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса омикрон вызовет вспышку заболеваемости именно среди детей и подростков. В детских поликлиниках уже созданы красные зоны для приема и тестирования таких пациентов.