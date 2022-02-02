Власти Гусь-Хрустального отменили дистант во всех образовательных учреждениях и позволили ученикам вернуться в классы. Решение о возврате школ к обычному режиму работы приняли на

Власти Гусь-Хрустального отменили дистант во всех образовательных учреждениях и позволили ученикам вернуться в классы. Решение о возврате школ к обычному режиму работы приняли на заседании муниципального штаба по борьбе с распространением коронавируса. В своем докладе о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке руководитель Детской поликлиники Гусь-Хрустального Татьяна Рогозина отметила, что своевременный перевод образовательных организаций в режим обучения с