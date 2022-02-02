Ссора двух дачников закончилась убийством в Киржаче. 64-летний житель Московской области признан виновным в убийстве. Как установил суд, в июне прошлого года к мужчине в гости пришел сосед по

Ссора двух дачников закончилась убийством в Киржаче. 64-летний житель Московской области признан виновным в убийстве. Как установил суд, в июне прошлого года к мужчине в гости пришел сосед по дачному участку. Они вместе выпили, после чего хозяин участка попросил товарища уйти, но тот отказался. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый