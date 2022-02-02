Трое ковровчан предстанут перед судом по обвинению в совершении имущественных...

Трое ковровчан предстанут перед судом по обвинению в совершении имущественных преступлений.Следственным отделом полиции Коврова завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте от 19-ти до 24-х лет. Молодым людям в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в краже, грабеже и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.В ходе следствия установлено, что один из молодых людей – 19-летний житель Коврова - причастен к совершению семи эпизодов противоправной деятельности, три из которых он совершил совместно с двумя сообщниками в период 2019-2021 годов. Сумма причиненного материального ущерба превысила 34 000 рублей.Так, весной 2019 года 19-летний обвиняемый похитил из торгового зала магазина наушники, спрятав их под свою одежду. Не реагируя на охранника торговой точки, молодой человек убежал и скрылся. Аналогичное преступление житель Коврова совершил летом того же года. В обувном магазине молодой человек поменял свои кроссовки на новые, в которых и убежал.Несколькими днями позже фигурант вместе с 23-летним знакомым незаконно проникли в гараж, расположенный на улице Матросова в городе Коврове, откуда похитили две надувных лодки в комплекте с насосом, веслами, стульями и столом, стоимостью 16 000 рублей.Пригласив 24-летнего приятеля, сообщники совершили очередное преступление. Находясь в микрорайоне Заря города Коврова, фигуранты проникли через крышу в помещение гаража и, открыв изнутри ворота, выкатили мотоцикл. Через проем в стене молодые люди увидели в соседнем гараже еще один мотоцикл. Разобрав часть кирпичной кладки смежной стены, они проникли в гараж и похитили его.Мотоциклы сообщники спрятали в лесу, накрыв еловыми ветками. Однако вскоре случайный прохожий обратил внимание на неестественную гору хвойных веток. Рассмотрев под ними мотоциклы, мужчина проинформировал полицейских.Еще одно преступление 19-летний ковровчанин совершил уже весной 2021 года. Во время поездки на такси обвиняемый вступил в конфликт с водителем, в результате чего несколько раз ударил мужчину по голове. Во избежание серьезных последствий последний убежал, уронив при этом ключи от автомобиля. Фигурант подобрал их и решил доехать на чужом авто до своего знакомого. Далеко уехать у него не получилось – не справившись с управлением, ковровчанин совершил столкновение с металлическим забором частного дома.Благодаря работе экспертов-криминалистов и оперуполномоченных полиции личности всех троих фигурантов и их местонахождение были установлены. Местные жители были задержаны на территории Ковровского района.В ходе следствия ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен в полном объеме. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com