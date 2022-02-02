Во второй половине прошлого года суды рассмотрели 46 исков к Управлению городского хозяйства Коврова. Фемида удовлетворила почти 65% дел о взыскании ущерба за поломки машин или ДТП из-за ..

Во второй половине прошлого года суды рассмотрели 46 исков к Управлению городского хозяйства Коврова. Фемида удовлетворила почти 65% дел о взыскании ущерба за поломки машин или ДТП из-за плохого состояния дорог. Местная мэрия обязана выплатить водителям почти пять миллионов рублей.При этом попадались и недобросовестные автомобилисты. В своих жалобах они указывали на дефекты, которые не могли образоваться из-за убитых дорог. В восьми случаях после автотехнических экспертиз суммы ущерба сократились с 2,1 млн рублей до 893 тысяч.«Так, в одном случае женщина требовала возместить ей 297 тысяч рублей за повреждение автомобиля, но перечисленные в акте осмотра транспортного средства неисправности, не соответствовали механизму ДТП. Поломки были до аварии. Суд отказал хозяйке машины в удовлетворении иска. К тому же ей пришлось оплатить услуги экспертов - 40 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба мэрии.Местные чиновники предупреждают автомобилистов, что попытки отремонтировать железного коня за счёт бюджета могут обернуться убытками.