Открыть и закрыть больничный в Москве можно без посещения поликлиники. На дистанционной консультации врач откроет его на семь дней при признаках ОРВИ, если обнаружен коронавирус – на 14.

Открыть и закрыть больничный в Москве можно без посещения поликлиники. На дистанционной консультации врач откроет его на семь дней при признаках ОРВИ, если обнаружен коронавирус – на 14.При симптомах ОРВИ можно оставить заявку на аудиоконсультацию с врачом. Нужно поставить галочку о необходимости оформить больничный.Также можно без записи прийти в ближайшую поликлинику или записаться в свою на конкретное время. По итогам осмотра врач поставит диагноз и выпишет больничный.Врача можно вызвать на дом. Для этого необходимо позвонить по номеру 122.При положительном результате теста на коронавирус с пациентом свяжется врач, проведет аудиоконсультацию и откроет больничный.Лицам, которые контактировали с больными ковидом, не оформят больничный без подтверждения факта контакта. Заболевший может заполнить электронную форму и сообщить о контакте."Если контакт с заболевшим COVID-19 произошел на работе, необходимо уточнить, передал ли работодатель сведения об этом в оперштаб Москвы. Проверьте, что с момента вакцинации или перенесенного COVID-19 прошло больше шести месяцев (иначе вы не обязаны соблюдать карантин, и больничный вам не будет оформлен). Чтобы открыть больничный по контакту, нужно оставить заявку на сайте городского Департамента здравоохранения", – сообщает mos.ru.Закрытие больничного происходит дистанционно и автоматически отправляется работодателю. Документ будет доступен в электронной медицинской карте пациента.При коронавирусе или ОРВИ перед закрытием больничного с пациентом свяжется врач и уточнит его состояние. Для контактировавших с заразившимися больничный закроют через семь дней без продления.Напомним, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина число операторов горячей линии 122 . Они консультируют горожан по вопросам медицинской помощи, помогают записаться к врачу и вызвать скорую на дом.