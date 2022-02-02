С 5 февраля на время капремонта моста через реку Чёрная и путепровода в микрорайоне Юбилейный вводятся ограничения для движения большегрузного транспорта.

С 5 февраля на время капремонта моста через реку Чёрная и путепровода в микрорайоне Юбилейный вводятся ограничения для движения большегрузного транспорта.Как это отразится на жизни остальных костромичей?Пробки не выбить?Чтобы в Костроме образовался затор, особенно в районе автопешеходного моста через Волгу, достаточно двух столкнувших машин. В этом уже много лет на собственном опыте убеждаются жители города. Если на дорогах в любом районе города начинается ремонт, то все знают, что пробки обязательно будут. Такие же нерадужные ожидания возникают у костромичей и по поводу предстоящего капремонта моста через реку Чёрная и путепровода в микрорайоне Юбилейный. Власти тоже не гарантируют отсутствия проблем.«Не исключено, что затруднения в передвижении по городу будут и вместе с этим недовольство жителей, – отметил первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец. – Но дальше откладывать капитальный ремонт инженерных сооружений нельзя. Их состояние за 40 с лишним лет эксплуатации близко к неудовлетворительному. Выполнение работ позволит спокойно ездить по мосту и путепроводу минимум 20 лет. Со своей стороны мы намерены ежедневно мониторить ситуацию и в случае необходимости оперативно корректировать организацию движения. Будем прикладывать все усилия, чтобы минимизировать неудобства для костромичей».Грузовики – в объездЕздить по-новому придётся привыкать всем. По сведениям управления благоустройства и дорожной деятельности, с 5 февраля 2022 года по 31 октября 2023 года будет прекращено движение грузовых транспортных средств массой свыше 8 тонн по улице Нижняя Дебря от моста через реку Волга, далее по мосту через реку Чёрная, по улице Калинина до улицы «Северной правды», улице Байдарской и улице Октябрьской (в обратном направлении), далее по путепроводу в микрорайоне Юбилейный.«В период действия запретов движение большегрузного транспорта будет осуществляться с 11.00 до 15.00 и с 21.00 до 6.00 по следующим дорогам в прямом и обратном направлении: по улице Магистральной (от 2-го Малышковского проезда до моста через реку Волгу), по мосту через Волгу, по улицам Подлипаева, Сусанина Ивана, Калиновской (от улицы Шагова до улицы Галичской), Галичской», – рассказали в администрации города Костромы.Впрочем, у этих ограничений есть исключения. К примеру, нет запретов для транспорта, спешащего на ликвидацию аварий, перевозящих важные грузы.В департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона также отметили, что с 5 февраля с 23.00 до 5.00 будет полностью запрещено движение всех видов транспортных средств по путепроводу в микрорайоне Юбилейный. В это время фуры, идущие через Кострому транзитом, смогут двигаться по улицам Магистральная – мост через реку Волгу – Подлипаева – Ивана Сусанина – Калиновская – Галичская в прямом и обратном направлении. Такая схема, как уверены власти, позволит снизить городской трафик, на который в сутки приходится более 1800 транзитных грузовиков.Потерпим два года?Приводить в порядок мост через реку Чёрная будет ярославская компания, ремонтировать путепровод в микрорайоне Юбилейный – костромская. На объектах запланировано усиление пролётных строений, восстановление мостового полотна. Предстоит заменить деформационные швы, отремонтировать опоры, проезжую часть и тротуары. Кроме того, необходимо восстановить системы водоотвода и очистных сооружений, заменить электроосвещение, барьерные и перильные ограждения.Начало изменений в дорожном движении запланировано на 5 февраля не случайно.«Работы начинаем в выходной день, чтобы была возможность протестировать схему организации движения. В воскресенье уже поймём, не возникнет ли сложностей у людей. Может быть, придётся внести какие-то корректировки», – сообщил глава администрации Костромы Алексей Смирнов.Важно!Движение транспорта по мостовым сооружениям в период проведения работ будет осуществляться по двум полосам, две другие будут закрыты для ремонта.На время ремонта будет изменён путь следования троллейбусов маршрутов № 1 и 3. Их движение будет ограничено до микрорайона Черноречье.Для большегрузов в дневное время на подъездах к городу Костроме будут организованы стоянки.