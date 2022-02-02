Уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд.

В Петушинском районе бывшего начальника почты обвиняют в хищении 350 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.С 20 апреля по 29 сентября прошлого года женщина работала начальником местного почтового отделения. Имея доступ к посылкам, она выдала заказы клиентам, получив от них оплату в виде наложенных платежей и тарифных сборов - 36 тысяч рублей. Однако деньги прошли мимо кассы в карман руководителя.«В сентябре аналогичным способом она похитила из кассы отделения ещё более 124 тысяч рублей, подлежащих перечислению гражданам в качестве пенсий и социальных выплат. Женщина также украла часть выручки от оказания услуг и продажи товаров. Всего - 190 тысяч рублей. Общая сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.Прокурор Петушинского района потребовал взыскать ущерб. На допросе подозреваемая призналась в своих грехах. Уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд.