По сообщениям очевидцев у села Фёдоровское Юрьев-Польского района произошло ДТП. Фура с прицепом на...

По сообщениям очевидцев у села Фёдоровское Юрьев-Польского района произошло ДТП. Фура с прицепом на повороте улетела в кювет. Прицеп перевернулся на бок. Тягач воткнулся капотом в сугроб. Информации о пострадавших не поступало.При сложных зимних условиях на дороге стоит соблюдать двойную осторожность и снизить скорость.Фото: ВК «Подслушано Юрьев-Польский»