Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нужна помощь!
Для таких детей лекарства - синоним жизни....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нужна помощь!
Для таких детей лекарства - синоним жизни. Почему подросток не получает препараты и спецпитание? Что говорят чиновники?
- Память в танце
Случайный вальс на Театральной. Во Владимире отметили годовщину победы в Сталинградской битве.
- Кольчугинский Айболит
И доктор Айболит из Кольчугина. Зооволонтер продал квартиру, чтобы обеспечить жильем спасённых им животных.