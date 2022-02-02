2 февраля в центре Владимира закружились пары. Это был Всероссийский флешмоб, посвящённый 79-й годовщине победы в Сталинградской битве. Это больше, чем просто песня эпохи. «Случайный вальс»

2 февраля в центре Владимира закружились пары. Это был Всероссийский флешмоб, посвящённый 79-й годовщине победы в Сталинградской битве. Это больше, чем просто песня эпохи. «Случайный вальс» объединяет разные поколения. 2 февраля в центре Владимира закружились пары. Всероссийский флешмоб посвящён 79-й годовщине победы в Сталинградской битве. Вальсировать молодёжь училась заранее на репетициях. Исполнять танец можно где