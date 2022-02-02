От замены путёвки на равнозначную истец отказался.

Во Владимире мужчина отсудил у туроператора компенсацию за сорванную поездку в Турцию. Отпуск не состоялся из-за пандемии коронавируса.Как рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда, владимирец потребовал расторгнуть договор о реализации туристского продукта, взыскании его стоимости и неустойку в размере 3% за каждый день просрочки по дату фактического исполнения обязательств. От замены путёвки на равнозначную истец отказался.Судья пришёл к выводу, что мужчина вправе рассчитывать на возврат потраченных денег, а также на проценты за пользование чужими средствами. В компенсации морального вреда и взыскании штрафа было отказано.Решение вступило в законную силу.