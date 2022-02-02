Искать себя либо в частной медицине, либо в соседних регионах медиков заставляют хронические переработки и отсутствие жилья.

В Законодательном Собрании Владимирской области рабочая группа по привлечению кадров в медицину проанализировала эффективность мер поддержки медиков и основные причины оттока специалистов. Итоги состоявшегося заседания подвели в пресс-службе ЗС.«Уезжать в Москву или уходить в частные клиники медиков заставляют хронические переработки и отсутствие жилья. Следующий шаг – выработка конкретных шагов по исправлению ситуации», - пояснили в региональном парламенте.Напомним, что сейчас в целях поддержки медработников разработан ряд мер, который привлекает в регион ежегодно около 500 медиков. Это и программы по «скорой помощи» и по выплатам врачам первичного звена, которые получают до двух миллионов рублей. Однако работают эти инструменты одинаково и во Владимире, и в других городах – Муроме, Коврове, Александрове, Гусь-Хрустальном. Областной центр получает преимущество – желающих получить работу во Владимире всегда больше. Логично, если бы выплаты дифференцировались - были чуть выше в районах.«Однако прирост нивелируется оттоком. Ситуация усугубляется тем, что 30% персонала больниц и поликлиник – люди в возрасте, подверженные ковиду. Дополнительные риски создаёт система надбавок к пенсиям. Для индексации приходится на месяц увольняться, а потом трудоустраиваться заново», - изучив проблему, пришли к выводу владимирские депутаты.Ещё одна тема - огромные перегрузки. Средний коэффициент совместительства – 1,7. На одну ставку не проживешь, приходится работать «за себя и за того парня». В связи с этим всё более актуальными становятся иные меры стимулирования - предоставление служебных, а затем переходящих в собственность, квартир.«Жилье, конкурентоспособные зарплаты и комфортные условия труда – вот главные задачи, которые нужно решать», - уверен замгубернатора Константин Баранов.Зампред Заксобрания Роман Кавинов, отметил, что в перспективе хотелось бы добиться масштабных федеральных решений. Например, выравнивание окладов на территории страны.«В ближайшее время мы проведем масштабный опрос медиков, эти данные нам помогут сделать правильные выводы. Думаю, к следующему собранию мы выйдем на конкретные рекомендации и будем готовы представить их губернатору», - резюмировал Кавинов.