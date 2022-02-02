Решается вопрос об аресте подозреваемой.

Во Владимире 45-летняя женщина обвиняется в убийстве сожителя. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, 1 февраля подозреваемая и её возлюбленный поссорились во время застолья. Пьяная дама нанесла мужчине один удар ножом в грудь, который стал смертельным. От полученных травм 38-летний владимирец скончался на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении задержанная пока не признала. Решается вопрос об аресте. Расследование уголовного дела продолжается.