Прокуратура г. Владимира направила в суд уголовное дело в отношении пяти членов организованной...

Прокуратура г. Владимира направила в суд уголовное дело в отношении пяти членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.Заместителем прокурора г. Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении пяти жителей области. Им инкриминируется покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размерах.На территории г. Владимира пресечена деятельность устойчивой организованной преступной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств через Интернет.В Сети были опубликованы объявления с предложением распространения наркотиков бесконтактным способом за вознаграждение. Таким образом в группу были вовлечены ее члены. Деятельность организованной преступной группы отличалась четкой структурой управления, конспиративностью, наличием внутренней дисциплины, постоянством форм и методов и была основным источником дохода для ее членов.В период с июля по август 2021 года ею размещены на территории областного центра тайники с наркотическими средствами и психотропными веществами, общей массой более 459 г.Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято 247 г наркотических средств и 212 г психотропных веществ.Вину в инкриминируемом деянии все обвиняемые признали в полном объеме. За совершение данных преступлений двоим обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы, а еще троим обвиняемым - в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Владимира, информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото иллюстративное, из открытых источников.