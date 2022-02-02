Установлено, что используемые перевозчиком транспортные средства не оборудованы спецустройствами для маломобильных граждан, звуковыми, а также визуальными информационными системами.

Прокуратура Владимира обязала ИП Михайлова оборудовать автобусы подъёмниками для инвалидов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Установлено, что используемые перевозчиком транспортные средства не оборудованы спецустройствами для маломобильных граждан, звуковыми, а также визуальными информационными системами.Предпринимателю внесли представление, на которое он не отреагировал. Прокурор подал иск в суд. Требования удовлетворены.Исполнение решения Фемиды находится на контроле.