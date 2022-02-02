Злоумышленник, забиравший у обманутых пенсионеров сбережения, задержан полицией...

Злоумышленник, забиравший у обманутых пенсионеров сбережения, задержан полицией Владимира.Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении пожилых граждан в городе Владимире.В январе 2022 года в течение одного дня трое пенсионеров в возрасте от 75 до 87 лет лишились в общей сложности 500 тысяч рублей. Потерпевшие граждане обратились за помощью в полицию.Схема всех противоправных действий была идентична: неизвестный звонил на стационарный телефон и, представляясь сотрудником полиции, под предлогом непривлечения родственников к уголовной ответственности за якобы совершённое ДТП, требовал денежное вознаграждение. Деньги потерпевшие передавали курьеру, который приезжал к ним домой.Сотрудники полиции установили приметы курьера, а также автомобиль, на котором он передвигался. По имеющейся ориентировке в ходе работы по плану «Перехват» оперативниками совместно с инспекторами ГИБДД на территории города Владимира был задержан ранее судимый безработный 47-летний житель соседнего региона. По версии следствия, данный гражданин выполнял роль курьера.В настоящее время Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключён под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Ведётся следствие.