Горадминистрация предупреждает, если во время рейдов будут выявлены факты непринятия мер по своевременной уборке снега, нарушителям выдается предостережение. В случае неисполнения в течение суток - ответственным лицам грозит штраф.

В мэрии Владимира напоминают собственникам зданий и управляющим компаниям об ответственности за наледь и сосульки на крышах. Сегодня к работам по очистке карнизов, балконов и кровель привлечено четыре автовышки и 23 альпиниста.Горадминистрация предупреждает, если во время рейдов будут выявлены факты непринятия мер по своевременной уборке снега, нарушителям выдается предостережение. В случае его неисполнения в течение суток ответственным лицам грозит штраф: для граждан от 800 до 3000 рублей, на должностных лиц — от 5000 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 10 до 50 тысяч. При повторном злоупотреблении терпением чиновников суммы санкций возрастают.Владимирцам же рекомендуют быть внимательными, проходя вблизи зданий, балконов и водостоков, на которых могут образоваться сосульки и возможен сход снежных масс.Ранее мы сообщали, что за сутки с улиц областного центра 5000 кубометров снега.