Администрация города Владимира подвела итоги конкурсов на перевозку пассажиров. Большая часть...

Администрация города Владимира подвела итоги конкурсов на перевозку пассажиров. Большая часть аукционов уже завершилась, все перевозчики остались при своих маршрутах. Сейчас во Владимире работают 10 перевозчиков.Недавно стали известны результаты еще шести аукционов, на которых разыгрывались 11 автобусных маршрутов. В результате, 10 из них остались у прежних перевозчиков и лишь один – №15 – отошел от компании «ЕТВ» к «ОКТО». Конкурсы еще на три маршрута не состоялись, сроки подачи заявок по ним продлены.По условиям контрактов компании-перевозчики обязуются участвовать в программах по обновлению подвижного состава, а с 1 января 2023 выпускать на линию только транспортные средства не старше трех лет.