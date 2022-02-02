Инновационное оборудование, своя лаборатория и круглосуточный стационар для братьев наших меньших....

Инновационное оборудование, своя лаборатория и круглосуточный стационар для братьев наших меньших. Подробности в нашем репортаже.С любовью к каждому, - девиз ветеринарного центра "Друзья". Здесь окажут помощь домашним любимцам в любое время суток. В команде 20 лучших ветеринаров разных направлений: хирурги, офтальмологи, кардиологи и стоматологи. У них есть опыт работы даже с экзотическими животными.Александра Макарова, генеральный директор ветеринарного центра "Друзья":- География наших специалистов от Иркутска до Калининграда. Мы приглашали профессионалов своего дела, увлеченных профессией, собирали из разных уголков. У нас сильная команда, который мы можем гордиться.Это единственный в городе ветеринарный центр со стационарным рентгеном и УЗИ-аппаратом высокого класса с возможностью исследования малых и труднодоступных органов. Оснащенное хирургическое отделение. Если питомцу необходимо круглосуточное лечение и наблюдение, у "Друзей" оборудована гостиница для животных, стационар на 30 мест. Пациентов никогда не оставляют одних, с ними всегда врачи-реаниматологи. А о самочувствии питомцев регулярно сообщают хозяевам. Ускоряет процесс постановки диагноза собственная лаборатория.Арина Мельникова, главный врач ветеринарного центра "Друзья":- Мы делаем все необходимые анализы в режиме реального времени. Пациент, приходя на прием в течение получаса имеет на руках результаты анализов.Вакцинировать питомца, постричь ногти или почистить ушки также можно у "Друзей". Ветеринарный центр работает круглосуточно и без выходных.Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести-Владимир"