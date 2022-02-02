Когда лекарство синоним слова жизнь. Во Владимире семья с ребёнком-инвалидом могут перестать...

Когда лекарство синоним слова "жизнь". Во Владимире семья с ребёнком-инвалидом могут перестать получать жизненно необходимые лекарства.Для Вани этот шприц единственный способ поесть. Каждый день мама мальчика - Лариса Малышева готовит сыну специальные добавки, которые потом вводит прямо в желудок. Туда же попадают и лекарства, которые облегчают боли ребёнка. К ежедневным трудностям прибавились и перебои с жизненно важными препаратами. Дело в том, что Ваня - орфанный инвалид. То есть у него есть редкая болезнь из-за которой ему необходимы такие же редкие и дорогостоящие лекарства. Но семью, по словам, Ларисы просто вычеркнули из льготной программы.Лариса Малышева, мама ребёнка-инвалида:- На смерть обрекают нас. Решили сократить бюджет. Очень много уходит средств на нас.-Нам выдали пачку на 1.5 месяца- А дальше?..- Всё!-То есть купить в аптеке вы их просто не сможете?- Без рецепта я не смогу купить.В областном Департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию. Заместитель руководителя - Ольга Клюева, рассказала, что обратилась в лечебное учреждение, где мальчик получает помощь, по её словам мама ребёнка-инвалида сама отказалась от получения лекарств.- В августе 2021 года потребность в специализированных продуктах питания учтена в заявке на 2022 год, в настоящее время контракты на поставку заключены. Однако мама в прошлом году отказалась от получения набора социальных услуг в натуральном виде на 2022 год, то есть в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания, воспользовавшись правом на получение НСУ в денежной форме.По заявлению Ольги Клюевой - в скором времени к мальчику придут гастроэнтеролог и хирург , чтобы определить какие лекарства следует принимать дальше. В Облздраве признают, что перебои с поставками медикаментов для льготников есть. Дело в том, что в прошлом сезоне торги на приобретение препаратов были начаты слишком поздно. От этого и недостаток на складах и аптеках. Но в этом году, сообщают в департаменте, торги были проведены значительно раньше, а сама система стала более автоматизированной, что позволит обеспечить всех инвалидов нужными лекарствами.Артём Яковенко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"