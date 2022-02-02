2 февраля-День воинской славы России. В этот день, в 1943-ем советские войска окончательно...

2 февраля-День воинской славы России. В этот день, в 1943-ем советские войска окончательно разгромили фашистов под Сталинградом. Победа в Сталинградской битве переломила ход Великой Отечественной войны. Почему на Театральной площади Владимира сегодня танцевали "Случайный вальс"? - расскажет Александр Сыпченко.Вальс под легендарную мелодию композитора Марка Фрадкина на слова поэта Евгения Долматовского. Символ победы советских войск под Сталинградом. Акция "Память в танце. Случайный вальс" в 4-ый раз в День воинской славы России объединяет представителей старшего поколения, студентов и даже случайных прохожих.Дмитрий и Нина, участники акции:- Обязательно надо проводить такие акции, чтобы молодежь знала и помнила о своих дедах, прадедах, чтобы патриотизм у молодежи был.Хореограф Наталья Пухова выбор композиции считает знаковым. "Случайный вальс" написан спустя несколько дней после победы под Сталинградом. В основе композиции- история нашего героического земляка - лётчика из Гусь-Хрустального Василия Васильева. В прифронтовой полосе, на танцах он встретил девушку Зину. Однако, их судьбы больше не пересеклись. Лётчику пришлось срочно уехать. Через несколько месяцев, в сентябре 1943-его, Василий Васильев геройски погиб. Но эту историю командир эскадрильи дальних бомбардировщиков успел рассказать композитору Марку Фрадкину, с которым познакомился на Сталинградском фронте. Эту песню по-прежнему называют одной из лучших композиций военных лет.Наталья Пухова, хореограф:- Данная мелодия способствует тому, что ребята проникаются ей, конечно они чувствуют и в танце и выражают это в движении.По инициативе "Молодёжки ОНФ" легендарный вальс и голос Леонида Утёсова каждый год звучат во всех уголках страны. "Офицерский" - или иначе "Случайный вальс"- благодарность всем защитникам Сталинграда. Среди них были и 3 с половиной тысячи жителей владимирского края.Алена Бойкова, координатор команды "Молодежка ОНФ" во Владимирской области:- Каждый год у нас и жители и студенты спрашивают будет ли проходить "Случайный вальс" у драмтеатра. Это важный исторический момент у нас и поэтому мы несем историю, музыкальным флешмобом рассказываем студентам и жителям про этот день.Аккорды "Случайного вальса", рожденного в пекле Сталинграда - это память в танце. Та, что жива и сегодня.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"