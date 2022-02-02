С ростом заболеваемости ковидом все больше учебных заведений закрываются для посещения и переводятся на дистанционное обучение. Департамент образования обновил статистику по

С ростом заболеваемости ковидом все больше учебных заведений закрываются для посещения и переводятся на дистанционное обучение. Департамент образования обновил статистику по переведенным на дистант школам и закрытым на карантин детским садикам. Число общеобразовательных учреждений, которые полностью переведены на дистанционное обучение, стало больше в три раза, чем было неделей ранее (на прошлой неделе их было 12).