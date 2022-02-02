Образовательным организациям рекомендовано обеспечить усиление санитарно-эпидемиологических...

Образовательным организациям рекомендовано обеспечить усиление санитарно-эпидемиологических мероприятий.Департамент образования Владимирской области рекомендует, в соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Владимирской области от 21.01.2022, переводить учебный процесс на дистанционный формат даже при регистрации одного случая заболевания Covid-19 в классе.На 1 февраля 2022 года из 365 общеобразовательных организаций региона, где учатся почти 150 тысяч школьников, 40 перешли на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, а 173 работают в смешанном формате, переведя на онлайн-обучение отдельные классы.10 из 473 дошкольных организаций региона по рекомендации Роспотребнадзора закрыты на карантин, отдельные группы временно не работают в 63 детских садах.2 из 35 организаций профессионального образования полностью перешли на обучение с использованием дистанционных технологий, в 24 учреждениях этот формат сейчас предусмотрен в отдельных группах.Из 99 организаций дополнительного образования 2 работают дистанционно, остальные функционируют в штатном режиме.По информации департамента оборазования Владимирской области, все образовательные организации региона подключены к СЭДО (системе электронного и дистанционного обучения ) и обеспечены инструментами для организации учебного процесса на базе региональной платформы с использованием сервиса видеоконференцсвязи.Фото: Pexels.com