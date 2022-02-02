Для новосёлов во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Камешково, Киржаче, Покрове, Собинке, Струнино, Першинском и Уршельском будут строиться 14 многоквартирных домов.

Во Владимирской области с 2019 года из аварийного жилья переселили 3 141 человека. Владимирцы сменили 57 тысяч непригодных квадратных метров на благоустроенные квартиры. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе департамента ЖКХ.В декабре Фонд реформирования ЖКХ одобрил заявку региона на субсидию в размере 2,73 млрд рублей, что позволит досрочно выполнить программу по расселению людей из ветхой недвижимости. В 2022-2023 годах помощь будет оказана 3 786 жителям, которые занимают 64 тысячи «квадратов».В 2022 году в 27 муниципалитетах планируется расселить более 31 тысячи квадратных метров. Условия проживания улучшат 1740 человек. Гусь-Хрустальному на эти цели выделят 693,5 млн рублей, Струнино - 360,5, Киржачу - 331,8, Владимиру - 329,2, Собинке - 211,5, Покрову - 167,2, городу Камешково - 134,8.Для новосёлов во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Камешково, Киржаче, Покрове, Собинке, Струнино, Першинском и Уршельском начнут строить 14 многоквартирных домов. На их возведение направят более 900 млн рублей.Кроме того, 1,8 млрд рублей будет потрачено на выплату возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийных домах.