Учебным заведениям рекомендовано обеспечить усиление санитарных мер эпидемической безопасности и жёстко контролировать их исполнение.

Во Владимирской области из-за коронавируса на карантин закрыли 52 школы. Перевод всех учащихся на дистант не планируется. Обновлённые данные представил департамент образования.Роспотребнадзор просит при первом же подтверждённом случае ковида отправлять класс на удалёнку. Учебным заведениям рекомендовано обеспечить усиление санитарных мер эпидемической безопасности и жёстко контролировать их исполнение.«На 1 февраля из 365 общеобразовательных организаций региона, в которых учится почти 150 тысяч детей, 52 перешли на дистанционное обучение. Ещё 177 работают в смешанном формате. Закрыты на карантин 12 из 473 детских садов, отдельные группы временно не работают в 68 дошкольных учреждениях. Студенты двух колледжей также переведены на дистант, ещё в 28 техникумах введено частичное обучение на дому», - уточнили в пресс-службе департамента образования.Ведомство намеревается провести проверки организаций на предмет соблюдения антиковидных мер.Все образовательные учреждения области обеспечены инструментами для организации учебного процесса с использованием видеоконференции.