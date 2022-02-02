К началу февраля закрыты 10 дошкольных учреждений из почти 500.

Во Владимирской области из-за коронавируса на карантин закрыли 40 школ. Об этом рассказали коллеги из со ссылкой на департамент образования.Директорам учреждений предписано при первом же подтвердившемся случае ковида переводить классы на удалёнку. Перевод всех учебных заведений на дистант пока не планируется. При этом всё зависит от обстановки в каждом конкретном городе или районе.Уже около 200 организаций выбрали смешанный формат обучения, который подразумевает частичный переход на удалёнку.Что касается детских садов, то к началу февраля закрыты 10 дошкольных учреждений из почти 500. Остальные работают в штатном режиме.