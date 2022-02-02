Не все муниципальные образования воспользовались паузой между обильными снегопадами и навели...

Не все муниципальные образования воспользовались паузой между обильными снегопадами и навели порядок в территориях, как регион снова "накрыло". Люди жалуются: во дворах ни проехать, ни пройти. На дорогах глубокие колеи, по обочинам - огромные отвалы снега. Второстепенные проезды не чистят совсем.В микрорайоне Михали под Суздалем жителям пришлось выталкивать "социальное" такси - микроавтобус увяз в снежной каше. В Коврове машины не смогли въехать в узкий тоннель под железной дорогой.В аутсайдерах снегоуборочной кампании по-прежнему - Владимир, Киржач, Александровский и Петушинский районы. На оперативном совещании врио губернатора Александр Авдеев потребовал от глав задействовать все имеющиеся резервы. Проблема с уборкой снега тянет за собой множество других: к домам не могут подъехать машины экстренных служб и мусоровозы. Особое внимание необходимо уделить расчистке снега и наледи с крыш. Глава региона попросил не перекладывать ответственность на управляющие компании. Не штрафовать, а помогать.