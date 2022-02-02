Если верить статистическому ведомству, то годовые доходы общепита превысили 12,3 млрд рублей.

В 2021 году во Владимирской области оборот общепита и розничных продаж в среднем вырос на 5%. Об этом сообщил Владимирстат.За прошлый год владимирцам продали товаров почти на 277 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем в 2020. Если верить статистическому ведомству, то годовые доходы общепита превысили 12,3 млрд рублей.В структуре розничной торговли в прошлом году доля пищевых продуктов и сигарет составила 53,3%. Удельный вес непродовольственных товаров – 46,7%. Львиную часть кассы собирают магазины и ИП.