В числе первых привились школьники из Суздаля. В районной больнице побывала наша съёмочная...

В числе первых привились школьники из Суздаля. В районной больнице побывала наша съёмочная группа.До прививки - обязательная консультация педиатра. Задача - определить, есть ли у подростков противопоказания.Айна Шахбанова, врач-педиатр:- Сначала анамнез собираем, в контакте был ли ребёнок последние семь - четырнадцать дней, болел ли, есть ли аллергические реакции у ребёнка, смотрим анализы.Когда разрешение врача получено - можно смело отправляться в процедурный кабинет. Одной из первых "защиту от ковида" вакциной "Спутник М" поставила Юлия. Школьнице-16. Решение привиться приняла самостоятельно. Укола не боится. Намного страшнее вновь заболеть коронавирусом, как годом ранее. Тогда выздоровление было долгим.Юлия Пустовая, школьница:- Болезнь я перенесла достаточно тяжело. Около месяца провела дома на изоляции. Для меня это важно для того, чтобы обезопасить своих здоровье близких и себя.В очереди за Юлией - Александра Васильева. Привиться ей предложили родители, но окончательный выбор оставили за девушкой. Ей-14 лет.Александра Васильева, школьница:- Сейчас очень большая заболеваемость в стране и поэтому решила перестраховаться, т.к. есть младшие сёстры. И для их же здоровья тоже. И родители тоже у меня привиты, поэтому решила последовать за ними.Из первой партии вакцины "Спутник М", которая "пришла" в регион, Суздальская районная больница получила 10 доз. Согласие на вакцинацию в Суздале уже дали родители почти пятидесяти подростков. Главный врач Виктор Пустовой уверен: в ближайшее время эта цифра будет расти.Виктор Пустовой, главврач Суздальской районной больницы:- В данный момент вакцинация для детей очень актуальна, потому что настоящий штамм, который идёт, "Омикрон", мы видим очень большое количество вызовов именно детского населения. Практически пятикратный рост идёт. И соответственно многие школы и дошкольные учреждения закрываются на карантин в связи с тем, что появляется большое количество заболевших детей."Спутник М" предназначен для иммунизации подростков от 12 до 17 лет. По результатам клинических испытаний его эффективность- почти 94%. По словам врачей, прививку юные пациенты переносят нормально. Возможны общее недомогание и небольшое повышение температуры.Максим Калашников, Александр Голубев. "Вести-Владимир"