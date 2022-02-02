В Киржаче вынесен приговор по делу об убийстве. Киржачским районным судом вынесен приговор...

В Киржаче вынесен приговор по делу об убийстве.Киржачским районным судом вынесен приговор 64-летнему жителю Московской области. Он признан виновным в совершении убийства.Судом установлено, что 26 июня 2021 года к мужчине в гости пришел сосед по дачному участку. Как мы уже писали ранее, после распития спиртных напитков хозяин дома попросил товарища уйти, однако последний отказался.На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес около 30 ударов молотком по голове и телу потерпевшего.От полученных телесных повреждений 66-летний мужчина скончался на месте происшествия.Подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении, в содеянном раскаялся. Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pexels.com