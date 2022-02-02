Владимирский филиал ЭнергосбыТ Плюс выставил январские счета клиентам, которые оплачивают услуги...

Владимирский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" выставил январские счета клиентам, которые оплачивают услуги теплоснабжения равномерно в течение года.По правилам предоставления коммунальных услуг расчет производится исходя из показаний общедомовых приборов учета за аналогичный период прошлого года. Отопительный сезон 2021-ого был длиннее и примерно на полтора градуса холоднее, чем годом ранее. Поэтому среднемесячное потребление в подавляющем большинстве многоквартирных домов оказалось значительно выше. Тепловики рекомендуют управляющим компаниям озаботиться вопросами экономии: устанавливать в домах и теплоузлах автоматические системы регуляции тепла, проводить энергоаудит домов, утеплять окна и двери в местах общего пользования, закрывать на зиму подвальные продухи и чердачные проёмы. Добавлю, что уже в марте "ЭнергосбыТ Плюс" проведет корректировку платежей за 2021 год.