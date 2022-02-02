С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 91 654 владимирцев.

Во Владимирской области на 2 февраля выявлено 994 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 534 человек. Ещё 16 жителей подхватили опасный вирус в 5 сл. в Муромском, 114 сл. в Ковровском, 7 сл. в Петушинском, 107 сл. в Кольчугинском, 22 сл. в Александровском, 80 сл. в Юрьев-Польском, 41 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 0 сл. в Собинском, 3 сл. в г. Радужный, 49 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 8 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Меленковском, 12 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в СеливановскомС начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 91 654 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 22 180 - во Владимире, 10169 - в Гусь-Хрустальном районе, 9911 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.