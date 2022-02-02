У нас новый максимум. Столько заражённых за сутки не было за все два года пандемии. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 162 человек. Всего лабораторно подтверждённых случаев

У нас новый максимум. Столько заражённых за сутки не было за все два года пандемии. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 162 человек. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 91 654. В лидерах по приросту Владимир (534 заболевших за сутки). На втором месте антирейтинга Ковров (114 новых заболевших). Третье место